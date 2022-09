La verità su ciò che accade in Iran da decenni, raccontata dalla bocca di chi c’era (Di venerdì 30 settembre 2022) Shiva ha 32 anni, Sheida ne ha 29. Sono sorelle e vengono dall’Iran. Quell’Iran che la sera, a tavola, mentre inforchiamo la cena, ci mostrano in protesta per qualche secondo a metà notiziario. Alziamo gli occhi e senza posare la forchetta pensiamo: “che mondo”. E poi ricominciamo. Ecco forse, sebbene i 4 mila km che separano Roma da Teheran ci sembrino infiniti, dovremmo soffermarci un attimo a capire perché ci sono un paese e un popolo in fiamme non troppo lontano dalle nostre coste orientali. Forse, per capirlo, non basta soffermarci rapidi e passivi su immagini del telegiornale mentre la nostra mente è presa da tutt’altro. Quindi ho chiesto a Shiva e Sheida, piene di coraggio, di raccontarmi cosa sta succedendo davvero in Iran. E ora, carica di ammirazione e paura, vi riporto qui le loro parole. Vi va di raccontarmi cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Shiva ha 32 anni, Sheida ne ha 29. Sono sorelle e vengono dall’. Quell’che la sera, a tavola, mentre inforchiamo la cena, ci mostrano in protesta per qualche secondo a metà notiziario. Alziamo gli occhi e senza posare la forchetta pensiamo: “che mondo”. E poi ricominciamo. Ecco forse, sebbene i 4 mila km che separano Roma da Teheran ci sembrino infiniti, dovremmo soffermarci un attimo a capire perché ci sono un paese e un popolo in fiamme non troppo lontano dalle nostre coste orientali. Forse, per capirlo, non basta soffermarci rapidi e passivi su immagini del telegiornale mentre la nostra mente è presa da tutt’altro. Quindi ho chiesto a Shiva e Sheida, piene di coraggio, di raccontarmi cosa sta succedendo davvero in. E ora, carica di ammirazione e paura, vi riporto qui le loro parole. Vi va di raccontarmi cosa ...

