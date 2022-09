La sinistra mitomane che incolpa Renzi e Calenda della vittoria della destra (Di venerdì 30 settembre 2022) È abbastanza facile taroccare le statistiche («Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa», scriveva Gregg Easterbrook), ma ci vuole un talento speciale per taroccare, con aria di saputissima superiorità, pure i risultati delle quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione), che si imparano alle elementari. In teoria, non sapere fare di conto è indice di analfabetismo strumentale, neppure funzionale, che significa, ad esempio, almeno sapere fare sottrazioni, pur senza sapere cosa farsene. Gli analfabeti strumentali – quanti, sempre per fare un esempio a caso, pensano che 115 meno 4 faccia meno di 104, sono in teoria meno dell’1% della popolazione italiana. A leggere le polemiche di questi giorni sul Senato consegnato alla destra da parte di Renzi e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 settembre 2022) È abbastanza facile taroccare le statistiche («Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa», scriveva Gregg Easterbrook), ma ci vuole un talento speciale per taroccare, con aria di saputissima superiorità, pure i risultati delle quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione), che si imparano alle elementari. In teoria, non sapere fare di conto è indice di analfabetismo strumentale, neppure funzionale, che significa, ad esempio, almeno sapere fare sottrazioni, pur senza sapere cosa farsene. Gli analfabeti strumentali – quanti, sempre per fare un esempio a caso, pensano che 115 meno 4 faccia meno di 104, sono in teoria meno dell’1%popolazione italiana. A leggere le polemiche di questi giorni sul Senato consegnato allada parte die ...

