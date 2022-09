La scuola ha bisogno di ATA o i servizi saranno limitati. Lettera (Di venerdì 30 settembre 2022) Inviata dal Coordinamento Presidenti dei Consigli d'Istituto Sardegna - A quasi un mese dalla ripartenza delle attività scolastiche A.S. '22-'23, sono molti gli Istituti scolastici della Regione Sardegna che non hanno ancora ripianato l'organico del personale ATA con conseguente inefficienza di tutti il sistema scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Inviata dal Coordinamento Presidenti dei Consigli d'Istituto Sardegna - A quasi un mese dalla ripartenza delle attività scolastiche A.S. '22-'23, sono molti gli Istituti scolastici della Regione Sardegna che non hanno ancora ripianato l'organico del personale ATA con conseguente inefficienza di tutti il sistema scolastico. L'articolo .

