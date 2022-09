La Russia riconosce l'indipendenza di Kherson e Zaporizhzhia: primo passo per l'annessione (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i decreti con cui ha riconosciuto le regioni ucraine occupate di Kherson e Zaporizhzhia come Stati indipendenti . Si tratta, secondo gli osservatori, di ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i decreti con cui ha riconosciuto le regioni ucraine occupate dicome Stati indipendenti . Si tratta, secondo gli osservatori, di ...

