La Red Bull forse ha sforato il budget cap | la Ferrari spera che il Mondiale si riapra un po’

(Di venerdì 30 settembre 2022) C’è un piccolo “caso” in Formula 1, un possibile casino. Alla vigilia del Gp di Singapore che potrebbe già regalare aritmeticamente ila Max Verstappen, la Fia sta verificando se la Red(assieme ad altri team) abbia o menoilcap, spendendo soldi che non avrebbe potuto spendere, la scorsa stagione. Stagione, ricordiamo, che si concluse con la vittoria delall’ultimo giro dell’ultima gara, con Hamilton beffato proprio dall’olandese. Ovviamente ora è la Mercedes che punta il dito contro Red. Toto Wolff al solito non l’ha mandata a dire: “Le regole finanziarie devono essere uguali per tutti. Si parla di milioni di dollari, la differenza tra vincere e perdere. Siamo preoccupati, il regolamento era molto chiaro. E non riguarda solo la stagione ...