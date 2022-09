La ragazza della palude: partecipa alla proiezione speciale con Movieplayer il 6 ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Movieplayer.it vi invita al cinema il 6 ottobre per vedere in anteprima gratuita il nuovo film con Daisy Edgar Jones, La ragazza della palude; appuntamento alla Sala Warner di Roma. La ragazza della palude arriverà nei cinema a partire dal 13 ottobre. Movieplayer.it vi offre l'opportunità di vedere il film in anteprima gratuita a Roma il 6 ottobre. L'appuntamento è presso la sala Warner a Roma alle ore 19:00. Per partecipare basta compilare il form di iscrizione all'evento, indicando se parteciperete da soli o porterete con voi una seconda persona. La ragazza della palude è tratto dal romanzo best-seller di Delia Owens. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022).it vi invita al cinema il 6per vedere in anteprima gratuita il nuovo film con Daisy Edgar Jones, La; appuntamentoSala Warner di Roma. Laarriverà nei cinema a partire dal 13.it vi offre l'opportunità di vedere il film in anteprima gratuita a Roma il 6. L'appuntamento è presso la sala Warner a Roma alle ore 19:00. Perre basta compilare il form di iscrizione all'evento, indicando se parteciperete da soli o porterete con voi una seconda persona. Laè tratto dal romanzo best-seller di Delia Owens. ...

