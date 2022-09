La rabbia di Draghi sulla Germania per il piano sul gas: «Così rompiamo il fronte europeo» (Di venerdì 30 settembre 2022) Il premier Mario Draghi è molto irritato per il “Whatever it takes” della Germania sul gas. L’annuncio del cancelliere Olaf Sholz sullo scudo da 200 miliardi, nelle intenzioni, è una risposta a Vladimir Putin. E il piano annunciato da Berlino a sostegno di famiglie e imprese non sarà finanziato con nuovi prestiti, ma dalla riattivazione di un fondo di stabilizzazione economica usato già durante la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia da Coronavirus. Ma oggettivamente rompe il fronte comune dell’Europa. E la decisione rischia di allontanare le misure strutturali e vantaggiose per tutti i paesi membri. Per il governo porterà a tre errori: rottura della solidarietà europea, distorsione del mercato e aumento del debito tedesco. E il premier minaccia anche di non condividere con gli altri paesi europei le riserve di ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Il premier Marioè molto irritato per il “Whatever it takes” dellasul gas. L’annuncio del cancelliere Olaf Sholz sullo scudo da 200 miliardi, nelle intenzioni, è una risposta a Vladimir Putin. E ilannunciato da Berlino a sostegno di famiglie e imprese non sarà finanziato con nuovi prestiti, ma dalla riattivazione di un fondo di stabilizzazione economica usato già durante la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia da Coronavirus. Ma oggettivamente rompe ilcomune dell’Europa. E la decisione rischia di allontanare le misure strutturali e vantaggiose per tutti i paesi membri. Per il governo porterà a tre errori: rottura della solidarietà europea, distorsione del mercato e aumento del debito tedesco. E il premier minaccia anche di non condividere con gli altri paesi europei le riserve di ...

