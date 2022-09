"La mia vita in tredici canzoni". Ron svela il suo diario dei segreti (Di venerdì 30 settembre 2022) canzoni autobiografiche che ripercorrono la sua vita e festeggiano 50 anni di carriera. Dopo 8 anni Ron torna oggi con un album di inediti intitolato emblematicamente «Sono un figlio» che conta su collaborazioni speciali: Guido Morra, Maurizio Fabrizio, Bungaro, Giulio Wilson, Niccolò Agliardi, Edwyn Roberts, Mattia Del Forno, Cesare Chiodo, Rakele, Donato Santoianni e Leo Gassmann. E tra le canzoni in scaletta anche la cover di «Break my heart again» di Finneas. Ron, sono passati 8 anni dal suo ultimo album di inediti. Perché «Sono un figlio» esce solo adesso? «Dopo il lockdown aspettavo il momento in cui mi sarei emozionato di nuovo con la musica. Un giorno ho ritrovato un vecchio diario di quando avevo 15 anni. A lui confidavo storie e pensieri della mia adolescenza e, su quelle pagine, ho raccontato la storia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022)autobiografiche che ripercorrono la suae festeggiano 50 anni di carriera. Dopo 8 anni Ron torna oggi con un album di inediti intitolato emblematicamente «Sono un figlio» che conta su collaborazioni speciali: Guido Morra, Maurizio Fabrizio, Bungaro, Giulio Wilson, Niccolò Agliardi, Edwyn Roberts, Mattia Del Forno, Cesare Chiodo, Rakele, Donato Santoianni e Leo Gassmann. E tra lein scaletta anche la cover di «Break my heart again» di Finneas. Ron, sono passati 8 anni dal suo ultimo album di inediti. Perché «Sono un figlio» esce solo adesso? «Dopo il lockdown aspettavo il momento in cui mi sarei emozionato di nuovo con la musica. Un giorno ho ritrovato un vecchiodi quando avevo 15 anni. A lui confidavo storie e pensieri della mia adolescenza e, su quelle pagine, ho raccontato la storia ...

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - CremoniniCesare : Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022… - angelomangiante : Federer-Sampras. Wimbledon 2001, la partita che cambiò il tennis moderno. Unica sfida tra i due. La mia telecrona… - loverofmyne : RT @lalienospacejay: Un uomo con lo smalto abbatte patriarcato, mascolinità tossica, omofobia e inquinamento acustico ma io che non mi sono… - GiuliaAmendola3 : RT @jungkook10_: Vivo pensando: 'Il protagonista della mia vita sono io'. A prescindere dall'ambiente in cui mi trovo... a prescindere da… -