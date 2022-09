La Lombardia alla Moratti e Fontana ministro. L’exit strategy delle destre (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutto quello che si legge in giro sulle prossime elezioni regionali in Lombardia è falso. Non c’è nessuna discussione su un posto da ministra per Letizia Moratti a Roma e non c’è nessun passo indietro sulla candidatura di Moratti alle prossime lezioni regionali in Lombardia. “Anzi, lei è già partita da un pezzo, è determinata, ha la sua squadra con cui sta lavorando da mesi e ovviamente è piena di soldi”, dice a La Notizia Franco Mirabelli, senatore (rieletto) del Partito democratico. Lo scambio “Tenendo conto di un’eventuale divisione della destra noi avremmo qualche possibilità in più”, spiega Mirabelli. Lo schema sarebbe quello di “un campo largo” senza il cosiddetto Terzo polo di Renzi e Calenda: “Gli altri ci stanno già”. Per il nome del candidato non si è raffreddata del tutto l’ipotesi di Carlo Cottarelli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutto quello che si legge in giro sulle prossime elezioni regionali inè falso. Non c’è nessuna discussione su un posto da ministra per Letiziaa Roma e non c’è nessun passo indietro sulla candidatura dialle prossime lezioni regionali in. “Anzi, lei è già partita da un pezzo, è determinata, ha la sua squadra con cui sta lavorando da mesi e ovviamente è piena di soldi”, dice a La Notizia Franco Mirabelli, senatore (rieletto) del Partito democratico. Lo scambio “Tenendo conto di un’eventuale divisione della destra noi avremmo qualche possibilità in più”, spiega Mirabelli. Lo schema sarebbe quello di “un campo largo” senza il cosiddetto Terzo polo di Renzi e Calenda: “Gli altri ci stanno già”. Per il nome del candidato non si è raffreddata del tutto l’ipotesi di Carlo Cottarelli ...

