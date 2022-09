La lite tra Letizia Moratti e Attilio Fontana sulla Lombardia e la Lega chiede le sue dimissioni | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Finita una tornata elettorale, avanti la prossima. Insono già partite le grandi manovre, almeno a livello dialettico e propositivo, in vista del voto che si terrà nella prossima primavera per decidere il prossimo Presidente di Regione. Nelle ultime si è innescato uno scontro a distanza tra due delle personalità che fanno già parte della Giunta lombarda: da una parte l’Assessora al Welfare, dall’altra il governatore in carica. La prima ha detto di esser pronta a rifiutare qualsiasi incarico ministeriale (nel governo Meloni è stata indicata come papabile guida del Ministero della Salute), perché vuole candidarsi alla Regione. E lanon ha apprezzato tutto ciò,ndole di fare un passo indietro. “Sono in campo con una ...