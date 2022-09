‘La legge dell’amore’ | la favola di Cristina Vaira

Leggi su 900letterario

"Ladell'Amore" diè unadelicata e poetica, una storia di fantasia che è allo stesso tempo un viaggio metaforico in cui si racconta delle insidie di sentimenti come la paura, il senso di colpa e il rancore, che allontanano pericolosamente l'essere umano dall'equilibrio fisico, mentale e spirituale, oltre che dall'amore. L'autrice, che è anche un'apprezzata musicista, ha intrapreso da anni un cammino di esplorazione interiore e di crescita personale insieme al marito, l'artista Jandro Cisneros, e in quest'opera cerca di veicolare quelle importanti verità che sono diventate parte integrante della loro vita privata e professionale.