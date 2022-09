La Jebreal non si placa: “Spero che la Meloni abbandoni la retorica incendiaria che fomenta l’odio” (Di venerdì 30 settembre 2022) Finita nella bufera per il tweet velenoso contro Giorgia Meloni che tira in ballo le vicende giudiziarie del padre, Rula Jebreal non molla. Attaccata anche dalla sinistra, carica di bile, stizzita per la vittoria del centrodestra che porterà a Palazzo Chigi la prima donna premier della storia d’Italia, la giornalista militante torna ‘sul luogo del delitto’. La Jebreal insiste: ce l’ho con la propaganda incendiaria di FdI Un vero e proprio delirio. Nel quale ‘consiglia’ alla Meloni di rivedere i suoi ‘pericolosi’ programmi alla luce delle sue vicende personali. Incredibile. Dopo il colpo basso arriva la lezione di psicoterapia in salsa progressista. “Chiaro che responsabilità penali non ricadono mai su terzi”, dice bontà sua la bella giornalista di origine palestinese. “Però anche la stampa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Finita nella bufera per il tweet velenoso contro Giorgiache tira in ballo le vicende giudiziarie del padre, Rulanon molla. Attaccata anche dalla sinistra, carica di bile, stizzita per la vittoria del centrodestra che porterà a Palazzo Chigi la prima donna premier della storia d’Italia, la giornalista militante torna ‘sul luogo del delitto’. Lainsiste: ce l’ho con la propagandadi FdI Un vero e proprio delirio. Nel quale ‘consiglia’ alladi rivedere i suoi ‘pericolosi’ programmi alla luce delle sue vicende personali. Incredibile. Dopo il colpo basso arriva la lezione di psicoterapia in salsa progressista. “Chiaro che responsabilità penali non ricadono mai su terzi”, dice bontà sua la bella giornalista di origine palestinese. “Però anche la stampa ...

