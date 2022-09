La Gevi Napoli Basket ingaggia il giocatore greco Dimitrios Agravanis (Di venerdì 30 settembre 2022) Fonte NapoliBasket.it La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore greco Dimitrios Agravanis.Nato ad Atene il 20 Dicembre 1994, Agravanis è un’ ala/pivot di 208 centimetri. Dopo le prime stagioni nel massimo campionato greco con le maglie di Maroussi e Panionos, il neo-giocatore della Gevi si trasferisce all’Olympiakos Pireo, dove disputa sei stagioni dal 2013 al 2019, realizzando, nel campionato 2017-2018, 11 punti di media per partita e 5.2 rimbalzi.Negli anni all’Olympiakos, Agravanis disputa anche l’Eurolega, arrivando in finale nella stagione 2017-2018. ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Fonte.it Lacomunica di averto il.Nato ad Atene il 20 Dicembre 1994,è un’ ala/pivot di 208 centimetri. Dopo le prime stagioni nel massimo campionatocon le maglie di Maroussi e Panionos, il neo-dellasi trasferisce all’Olympiakos Pireo, dove disputa sei stagioni dal 2013 al 2019, realizzando, nel campionato 2017-2018, 11 punti di media per partita e 5.2 rimbalzi.Negli anni all’Olympiakos,disputa anche l’Eurolega, arrivando in finale nella stagione 2017-2018. ...

