La Formula 1 a Singapore | dove vincono solo i campioni del mondo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non ha il fascino dei circuiti storici come Monza, Spa o Silverstone, non ha la tradizione di un circuito cittadino come Montecarlo, non è follemente veloce come i nuovi tracciati di Miami o Jeddah, eppurel’occhio lo rapisce sempre. La skyline a fare da contorno, le luci che illuminano la notte asiatica nel quartiere di Marina Bay, mentre le1 sfrecciano a un centimetro dai muretti, tutto molto affascinante e decisamente suggestivo.La vera particolarità del Gran Premio diè che nelle 12 edizioni disputate (l’ultima nel 2019) a vincere sono stati soltanto quattro piloti, e tuttidel. Il record di successi, cinque, appartiene a Sebastian Vettel (quattro Mondiali ...