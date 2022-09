La F1 su Sky fino al 2027: rinnovato l’accordo (Di venerdì 30 settembre 2022) Sky resterà la casa della Formula 1 ancora per altri 5 anni. Le gare anche su NOW in streaming e, una selezione, in chiaro su TV8 ... Leggi su dday (Di venerdì 30 settembre 2022) Sky resterà la casa della Formula 1 ancora per altri 5 anni. Le gare anche su NOW in streaming e, una selezione, in chiaro su TV8 ...

SkySportF1 : ?? LA F1 IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2027 Annunciato il rinnovo: tutte le gare, le qualifiche e le sessioni di prove… - Save_Madaffari : RT @SkySportF1: ?? LA F1 IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2027 Annunciato il rinnovo: tutte le gare, le qualifiche e le sessioni di prove libere… - Digital_Day : Certi amori non finiscono - FormulaPassion : Rinnovo quinquennale per Sky, che mantiene così l'esclusiva per trasmettere la F1 in Italia #F1 - carlo_nonfarlo : RT @SkySportF1: ?? LA F1 IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2027 Annunciato il rinnovo: tutte le gare, le qualifiche e le sessioni di prove libere… -