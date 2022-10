La dolce sorpresa di Marta Fascina per il compleanno del “quasi marito” Silvio Berlusconi (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 29 settembre, come molti sanno, è il compleanno del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ormai giunto all’età di 86 anni e, come ogni compleanno che si rispetti, anche quest’anno non sono mancate le sorprese. La più eclatante è stata quella di Marta Fascina, neo deputata, compagna di Silvio Berlusconi ormai da molti anni, cioè dalla fine della storia con Francesca Pascale, convolata a nozze quest’estate con la cantante Paola Turci. Marta Fascina, trentaduenne, sposata solo qualche mese fa con una cerimonia non valida ai fini di legge, ha pensato bene di noleggiare una mongolfiera di colore giallo che ha poi rilasciato in cielo tanti palloncini rossi a forma di cuore. Eloquente il cartello “Buon ... Leggi su diredonna (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 29 settembre, come molti sanno, è ildel leader di Forza Italia,, ormai giunto all’età di 86 anni e, come ogniche si rispetti, anche quest’anno non sono mancate le sorprese. La più eclatante è stata quella di, neo deputata, compagna diormai da molti anni, cioè dalla fine della storia con Francesca Pascale, convolata a nozze quest’estate con la cantante Paola Turci., trentaduenne, sposata solo qualche mese fa con una cerimonia non valida ai fini di legge, ha pensato bene di noleggiare una mongolfiera di colore giallo che ha poi rilasciato in cielo tanti palloncini rossi a forma di cuore. Eloquente il cartello “Buon ...

