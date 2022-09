La curva dei contragi covid in Italia è in lenta risalita (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi covid: 325 ogni 100.000 abitanti (23/09/2022 -29/09/2022) vs 215 ogni 100.000 abitanti (16/09/2022 -22/09/2022). È quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia. Nel periodo 7 settembre-20 settembre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,00 (range 0,86-1,26), in aumento rispetto alla settimana precedente e pari al valore soglia. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,90-1,00) al 20/09/2022 vs Rt=0,87 (0,82-0,91) al 13/09/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 1,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 29 settembre ) vs 1,4% (rilevazione al 22 settembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, invece, sale ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi: 325 ogni 100.000 abitanti (23/09/2022 -29/09/2022) vs 215 ogni 100.000 abitanti (16/09/2022 -22/09/2022). È quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia. Nel periodo 7 settembre-20 settembre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,00 (range 0,86-1,26), in aumento rispetto alla settimana precedente e pari al valore soglia. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,90-1,00) al 20/09/2022 vs Rt=0,87 (0,82-0,91) al 13/09/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 1,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 29 settembre ) vs 1,4% (rilevazione al 22 settembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, invece, sale ...

