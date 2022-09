Kate Middleton lascia senza fiato i marinai: tailleur da 2.225 euro e body bianco (Di venerdì 30 settembre 2022) Kate Middleton ha accolto i marinai della Royal Navy al Castello di Windsor in un incontro a sorpresa. La Principessa del Galles ha voluto rendere omaggio ai suoi ospiti con un look che ricorda le loro divise e ha lasciato tutti senza fiato, osando persino indossare un body bianco. Dopo il breve tour in Galles dove ha sfoggiato un nuovo cappotto rosso di LK Bennett, Kate Middleton torna ai suoi doveri di Corte. Il lutto per la morte della Regina è finito, Harry e Meghan Markle se ne sono tornati in America e lei finalmente può concentrarsi sul suo ruolo di Principessa. E lo fa nel migliore dei modi. Kate Middleton, il tailleur di Alexander McQueen da 2.225 ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022)ha accolto idella Royal Navy al Castello di Windsor in un incontro a sorpresa. La Principessa del Galles ha voluto rendere omaggio ai suoi ospiti con un look che ricorda le loro divise e hato tutti, osando persino indossare un. Dopo il breve tour in Galles dove ha sfoggiato un nuovo cappotto rosso di LK Bennett,torna ai suoi doveri di Corte. Il lutto per la morte della Regina è finito, Harry e Meghan Markle se ne sono tornati in America e lei finalmente può concentrarsi sul suo ruolo di Principessa. E lo fa nel migliore dei modi., ildi Alexander McQueen da 2.225 ...

IOdonna : Nel suo primo impegno ufficiale condotto da sola dalla scomparsa della regina Elisabetta, Kate Middleton ha dimostr… - vogue_italia : Tutti i modi di indossare il tailleur secondo le reali: da Kate Middleton a Letizia di Spagna, gli stili a cui ispi… - M0VRAX : vedendo donne a mattino cinque che giudicano kate middleton perchè usa un cappotto di lana riciclata “per farsi acc… - paoloangeloRF : Kate Middleton, principessa green: cappotto in lana riciclata rosso (colore preferito) per il viaggio in Galles… - zazoomblog : Kate Middleton: la nuova Principessa del Galles dovrà dire addio a queste cose - #Middleton: #nuova #Principessa -