Juventus vs -Bologna probabili formazioni e Tv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Gara valida per l’ottava giornata della Serie A 22/23. I bianconeri stanno attraversando un momento davvero complicato, forse il punto più basso degli ultimi dieci anni. Serve una vittoria per ripartire immediatamente. Ilsembrava essersi ritrovato dopo la vittoria contro la Fiorentina, ma ci ha pensato l’Empoli a sorgere nuovamente dei dubbi.vs -si giocherà domenica 2 ottobre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Laè in crisi non solo di risultati, ma anche di gioco e uomini. Solo due vittorie in nove gare disputate tra campionato e Champions League, diversi elementi della rosa completamente svalutati e un clima rovente all’interno di spogliatoio e società, specie dopo la sconfitta con il Monza. Decisamente il punto più basso della ...

Cabral ha lavorato tutta la settimana mentre Nico Gonzalez è sì andato in Nazionale ma non ha mai giocato, domenica ore 20:45, davanti tocca a Milik e Vlahovic La sosta ha ..., domenica ore 20.45 Per il momento Allegri resta saldo in panchina, ma la Juve non può sbagliare ancora per non aumentare il distacco dalle prime. Vlahovic, rinfrancato dal gol con ...Il portiere azzurro è stato votato dai supporters bianconeri come miglior giocatore del mese: premiazione allo Stadium prima della sfida al Bologna ...con Di Maria che non giocherà i match contro il Bologna e il Milan per squalifica. Ottimo anche l'impatto di Arkadius Milik alla Juventus, arrivato in prestito con diritto di riscatto per circa ...