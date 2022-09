Juventus Conte | dalle sue parole alla verità sul suo possibile ritorno | le ultime

Gazzetta_it : #Conte non ci sta: 'Una mancanza di rispetto accostare il mio nome alla Juve' - GoalItalia : 'Incredibile, irrispettoso' La reazione di #Conte alle voci sul ritorno alla Juventus ?? - DiMarzio : .@SpursOfficial | Antonio #Conte allontana le voci sul ritorno alla @juventusfc: “Felice al #Tottenham” - ZonaBianconeri : RT @surfasport: ?????????????? LO SFOGO DI CONTE “ACCOSTARMI ALLA JUVE E’ UNA MANCANZA DI RISPETTO” ?? Durante l’ultima conferenza stampa, Antonio… - sportli26181512 : Calciomercato Juve, doccia gelata sul mercato: Diversi rumours si sono rincorsi negli ultimi giorni sulla volontà d… -

1 /92 Previous "Voci irrispettose per me e per Allegri" Ma propriosmentisce le voci su un possibile ritorno alla. In conferenza stampa prima del derby in casa dell'Arsenal, il tecnico ...Per rivederesulla panchina juventina non va convinto soltanto lui, il tecnico, ma anche la proprietà bianconera che nel 2014 si separò in modo piuttosto brusco dall'ex capitano diventato ...Diversi rumours si sono rincorsi negli ultimi giorni sulla volontà della Juventus di affidare la panchina ad Antonio Conte nella prossima stagione. Ma, secondo il Daily Express, il tecnico sta bene al ...L'attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte, è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi giorni. TuttoSport fa chiarezza sul rapporto tra il salentino e la Vecchia Signora.