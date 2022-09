Juventus-Bologna, Motta: “Vogliamo competere con tutti. Barrow indisponibile” (Di venerdì 30 settembre 2022) Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della sfida di domenica sera allo Juventus Stadium contro la squadra di Allegri: “La squadra è molto carica, sono ragazzi che vestono una maglia importante e devono essere orgogliosi di giocare per questa squadra. Il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti, poi chiunque nel campionato può avere momenti di crisi”. Sulle condizioni della sua squadra: “Lucumi sta bene, possono essere tutti titolari tranne Barrow. Lui è indisponibile. Abbiamo ancora l’allenamento di domani dove decideremo chi partirà dall’inizio”. Sul modulo: “Quale sarà la proposta di gioco? Molto semplice, chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, insieme, quando abbiamo noi il pallone e ugualmente ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Thiagoè intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della sfida di domenica sera alloStadium contro la squadra di Allegri: “La squadra è molto carica, sono ragazzi che vestono una maglia importante e devono essere orgogliosi di giocare per questa squadra. Il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possacon, poi chiunque nel campionato può avere momenti di crisi”. Sulle condizioni della sua squadra: “Lucumi sta bene, possono esseretitolari tranne. Lui è. Abbiamo ancora l’allenamento di domani dove decideremo chi partirà dall’inizio”. Sul modulo: “Quale sarà la proposta di gioco? Molto semplice, chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, insieme, quando abbiamo noi il pallone e ugualmente ...

