Juventus Bologna | le ultime | Allegri rivoluziona il centrocampo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Maxal lavoro per scegliere la miglior: leverso la gara contro ildi Thiago Mottacontinua a preparare la sfida tra. In porta torna Szczesny; difesa a tre percon Bremer, Bonucci e Danilo; Rabiot e Locatelli agiranno al fianco di Paredes, mentre sulle fasce possibilità per De Sciglio a destra e Kostic a sinistra; in attacco il solito duo Vlahovic-Milik. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Max Allegri al lavoro per scegliere la miglior: le ultime verso la gara contro il Bologna di Thiago Motta Allegri continua a preparare la sfida tra Juventus e Bologna. In porta torna Szczesny; difesa a tre per Allegri con Bremer, Bonucci e Danilo; Rabiot e Locatelli agiranno al fianco di Paredes, mentre sulle fasce possibilità per De Sciglio a destra e Kostic a sinistra; in attacco il solito duo Vlahovic-Milik. L'ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Juventus e Bologna: ecco i precedenti all'Allianz. La Juve è in crisi. L'ultima settimana prima della sosta ha visto capitolare la squadra col Benfica e a Monza. Il ritardo della squadra di Allegri dal Napoli capolista è già importante. Per la Juventus, attesa nel match casalingo contro il Bologna di domenica sera allo Stadium, in seguito all'avvio di stagione negativo, ha ricevuto una pioggia di critiche a livello di gioco. Solo nel 2008/09, con Claudio Ranieri allenatore, la Juventus ha cominciato peggio di quest'anno un campionato per quanto riguarda i gol fatti.