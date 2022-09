forumJuventus : #JuveBologna, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Bremer in difesa, men… - DanielePasquar4 : @GoalItalia #Szczesny (32 anni): 181 presenze nell'Arsenal, 81 nella Roma, 179 nella #Juventus e 71 in Champions Le… - sportli26181512 : Juventus-Bologna: bianconeri favoriti per il successo: L’imperativo è dimenticare un mese tutt’altro che a tinte bi… - Fantacalcio : Juventus-Bologna, recuperano Alex Sandro, Locatelli, Miretti e Rabiot - DNAJUVE1897 : Training Center | Juve-Bologna, -2 -

Per ladi Max Allegri sarà fondamentale ritrovare la rotta perduta già contro il: all'Allianz Stadium i bianconeri non possono permettersi di fallire, in quanto reduci da un filotto ...Il passo falso di Monza ha lasciato degli strascichi, la conferma di Max Allegri ha il sapore di una fiducia a tempo: i tre punti colsono quasi un obbligo per far tornare il sereno e ...Titola così il Corriere dello Sport in riferimento al match che si disputerà domenica tra Juventus e Bologna all'Allianz Stadium. Marko Arnautovic, attuale capocannoniere della Serie A, è stato vicino ...Quarantotto ore e sarà Juventus-Bologna. Così come i rossoblù, i bianconeri, in avvicinamento alla partita di domenica sera all’Allianz Stadium, si sono allenati allo Juventus Training Center della ...