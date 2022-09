Juve e Roma, missione compiuta: saranno due le italiane nella Women’s Champions League (Di venerdì 30 settembre 2022) Prima la Juventus mercoledì sera, poi la Roma giovedì pomeriggio: l’Italia parteciperà alla prossima fase a gironi della Champions League femminile per la prima volta con due rappresentanti. Se per le bianconere sarà la seconda volta dopo gli storici quarti di finali conquistati la scorsa stagione, per le giallorosse sarà una prima volta assoluta. Le due italiane hanno centrato la qualificazione viaggiando su percorsi differenti: la Juve, inserita con i “Campioni” visto lo scudetto vinto lo scorso anno, ha battuto in maniera piuttosto agevole nella prima fase Racing FC Union Luxembourg e Qiryat Gat, per poi eliminare nel turno decisivo le danesi dell’HB Koge con un 3-1 complessivo, frutto dell’1-1 all’andata e del 2-0 ottenuto ad Alessandria grazie alle reti di ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Prima lantus mercoledì sera, poi lagiovedì pomeriggio: l’Italia parteciperà alla prossima fase a gironi dellafemminile per la prima volta con due rappresentanti. Se per le bianconere sarà la seconda volta dopo gli storici quarti di finali conquistati la scorsa stagione, per le giallorosse sarà una prima volta assoluta. Le duehanno centrato la qualificazione viaggiando su percorsi differenti: la, inserita con i “Campioni” visto lo scudetto vinto lo scorso anno, ha battuto in maniera piuttosto agevoleprima fase Racing FC Union Luxembourg e Qiryat Gat, per poi eliminare nel turno decisivo le danesi dell’HB Koge con un 3-1 complessivo, frutto dell’1-1 all’andata e del 2-0 ottenuto ad Alessandria grazie alle reti di ...

