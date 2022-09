Juve, chi si rivede: Cambiaso vuole il posto fisso (Di venerdì 30 settembre 2022) Sotto esame sì, ma non domenica. Anche se poi sono spesso gli scontri diretti a convincere o meno la Juve. Che allo Stadium attende quel... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Sotto esame sì, ma non domenica. Anche se poi sono spesso gli scontri diretti a convincere o meno la. Che allo Stadium attende quel...

juve_grecchi : RT @alei1004: Premessa fondamentale,i prezzi sono folli e non giudico chi la pensa diversamente, condivido zero della Juventus dal post Car… - fradettofanpage : RT @pasqlaragione: Perdite bilancio 2021/2022 di chi ha imboccato la strada giusta: Juve: -254M € Inter: -140M € Perdite bilancio 2021/20… - juve_grecchi : RT @RidTheRock: CHIESA ?? ?? ??”Mi è stato riferito da chi sta lavorando al recupero di #Chiesa che Mercoledì è stata una giornata importante… - MarcelloLhippy : @giarctic @mentecritica Non bisogna fare a chi ce l'ha più lungo. Sei tu che con spocchia ti sei messo a indicare c… - wbellons : @WSMN00 @Trinity180701 @CalcioFinanza Basta con sta stronzata..... ognuno può dare favorito chi vuole ma, ad agosto… -