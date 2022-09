Juve | c' è il dj set di Salmo prima del Bologna Perplessi i tifosi sui social

juventusfc : ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - Carbeckss : 2017 - 'Over 50 si pompa gli Stadio, poco evoluto va ancora allo stadio' 2022 - Dj set di Salmo prima di Juve Bologna #factos - miami216 : RT @juventusfc: ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - WahyuNdien : RT @juventusfc: ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - Gabri82959374 : RT @juventusfc: ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! -

Ci saranno i classici giochi di luce, laser show da parte di EA Sports e un djcurato da Maurizio Pisciottu , in arte Salmo ...Va benissimo giocare domemica, perché abbiamo avuto modo di lavorare sullaper due settimane. ... mf/ari/red 30 -- 22 14:58 30 settembre 2022Secondo Calciomercato.com, Manuel Locatelli non è considerato indispensabile da Massimiliano Allegri e di conseguenza dalla Juventus. L'Arsenal, che lo aveva chiesto al Sassuolo prima dell'affondo ...Salmo è il super ospite della Juve per il match casalingo col Bologna. Come comunicato ieri dal club bianconero, il noto rapper sarà il protagonista del dj set all’Allianz Stadium. Salmo ha ammesso la ...