Juve | c' è il dj set di Salmo prima del Bologna Perplessi i tifosi sui social

juventusfc : ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - sofiacolombo23 : RT @juventusfc: ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - DiegoTedesco12 : RT @juventusfc: ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - Martucci3Luca : @marifcinter E ricordiamo che la Juve per farne 30.000 ha bisogno di un dj set di Salmo in apertura - juventino778 : RT @juventusfc: ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! -

Ci saranno i classici giochi di luce, laser show da parte di EA Sports e un djcurato da Maurizio Pisciottu , in arte Salmo ...Va benissimo giocare domemica, perché abbiamo avuto modo di lavorare sullaper due settimane. ... mf/ari/red 30 -- 22 14:58 30 settembre 2022In campo in rosa per la Ricerca sul Cancro: la Juventus si schiera al fianco della Fondazione Piemontese per sensibilizzare e sostenere la prevenzione.L'argentino prova a smentire le voci che lo vorrebbero lontano con la testa e con il cuore dai colori bianconeri. ma serve una dimostrazione sul c ...