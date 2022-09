Juric: «Il Napoli ha fatto un grandissimo mercato e Spalletti ci ha messo il bel gioco, sarà difficile» (Di venerdì 30 settembre 2022) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Napoli. “Affrontiamo il Napoli in un grande stadio: avremo bisogno di motivazioni e concentrazioni. Il Napoli è tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli ha fatto un mercato grandissimo e Spalletti sta trasformando il tutto in un gran bel gioco. sarà difficile”. Occorre lavorare giorno per giorno. “Serve guardare in faccia la realtà quando si giudica. Abbiamo giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività, sapendo che ci saranno alti e bassi. Non dobbiamo guardare troppo il futuro, ma pensare al lavoro di ogni giorno, senza andare troppo in avanti. Pensiamo partita per partita per migliorare i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Il tecnico del Torino, Ivan, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il. “Affrontiamo ilin un grande stadio: avremo bisogno di motivazioni e concentrazioni. Ilè tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli haunsta trasformando il tutto in un gran bel”. Occorre lavorare giorno per giorno. “Serve guardare in faccia la realtà quando si giudica. Abbiamo giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività, sapendo che ci saranno alti e bassi. Non dobbiamo guardare troppo il futuro, ma pensare al lavoro di ogni giorno, senza andare troppo in avanti. Pensiamo partita per partita per migliorare i ...

