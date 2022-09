Jorge Alastuey, chi è il nuovo colpo della Primavera del Napoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Alastuey Napoli – Dopo una passata stagione trascorsa tra alti e bassi, culminata nella salvezza raggiunta soltanto ai playoff contro il Genoa, il Napoli Primavera allenato da mister Nicolò Frustalupi, secondo storico allenatore di Mazzarri, è ripartito in questa nuova stagione calcistica, ancor più complessa della scorsa, considerando anche la partecipazione alla Youth League. Napoli Primavera: un inizio di stagione difficile Gli azzurrini, dopo gli addii dei vari Cioffi, Vergara, Ambrosino e Coli Saco, pedine fondamentali nella passata stagione, stanno cercando nuovi equilibri al fine di essere maggiormente competitivi in tutte le competizioni e magari, cercare di vivere un campionato più tranquillo. Tuttavia, proprio questo inizio di stagione dice ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 settembre 2022)– Dopo una passata stagione trascorsa tra alti e bassi, culminata nella salvezza raggiunta soltanto ai playoff contro il Genoa, ilallenato da mister Nicolò Frustalupi, secondo storico allenatore di Mazzarri, è ripartito in questa nuova stagione calcistica, ancor più complessascorsa, considerando anche la partecipazione alla Youth League.: un inizio di stagione difficile Gli azzurrini, dopo gli addii dei vari Cioffi, Vergara, Ambrosino e Coli Saco, pedine fondamentali nella passata stagione, stanno cercando nuovi equilibri al fine di essere maggiormente competitivi in tutte le competizioni e magari, cercare di vivere un campionato più tranquillo. Tuttavia, proprio questo inizio di stagione dice ...

