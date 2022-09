JL Audio annuncia le unità MediaMaster® 105 and 105-HR Marine Source con sintonizzatore DAB+ per il mercato europeo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) - Due nuovesorgente top di gamma alzano il livello per unmarino di qualità superiore. DÜSSELDORF, Germania, 29 settembre 2022 /PRNewswire/JL, produttore di sistemimarini ad alte prestazioni, hato il lancio di una nuovissimasorgente multimediale digitale105 e105-HR. I MM105 e MM105-HR dispongono ora di sintonizzatori radio digitali, sia per HD Radio® che per la, che li rendono ugualmente idonei in Nord America e in Europa. Le nuovesorgenti beneficiano anche del Bluetooth® 5.0 con la tecnologia aptX™ di Qualcomm, per riprodurre la musica trasmessa in streaming dagli smartphone con la massima qualità possibile. "I MM105 e MM105-HR sono ...