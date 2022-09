James Madison | Lizzo suona il flauto del Congresso

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 30 settembre 2022) Durante il suo concerto del 27 settembre alla Capital One Arena di Washington, DC,ha tirato fuori un. Non è stato sorprendente: la cantante di Truth Hurts è una musicista esperta e le sue esibizioni presentano notoriamente intermezzi strumentali. L’artista non hando il suo piffero, ma uno di cristallo che notoriamente apparteneva