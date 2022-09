James Gunn e Jennifer Holland si sono sposati, ecco le foto e i video delle nozze (Di venerdì 30 settembre 2022) Il regista James Gunn ha sposato l'attrice Jennifer Holland e la coppia ha condiviso le foto e i video delle loro nozze. Il regista James Gunn e l'attrice Jennifer Holland si sono sposati e sui social hanno condiviso le foto e i video delle nozze. Gli scatti rivelano i vestiti degli sposi, le decorazioni e la torta, caratterizzata dalla presenza di due Funko Pop che ritraggono alla perfezione gli sposi. James Gunn ha scritto: "Dopo oltre 7 anni insieme, finalmente ho sposato l'amore della mia vita, Jennifer Holland. Che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022) Il registaha sposato l'attricee la coppia ha condiviso lee iloro. Il registae l'attricesie sui social hanno condiviso lee i. Gli scatti rivelano i vestiti degli sposi, le decorazioni e la torta, caratterizzata dalla presenza di due Funko Pop che ritraggono alla perfezione gli sposi.ha scritto: "Dopo oltre 7 anni insieme, finalmente ho sposato l'amore della mia vita,. Che ...

