James Bond: Prime Video è la nuova casa dell'Agente 007 (Di venerdì 30 settembre 2022) 25 film con protagonista la spia più famosa al mondo, James Bond, hanno trovato casa su Prime Video: scopriamo insieme i dettagli. James Bond torna a rivivere sul piccolo schermo grazie a Prime Video, la nuova casa di tutti i 25 film sull'Agente 007, disponibili dal 5 ottobre 2022 per un periodo limitato di tempo in tutti i Paesi i territori chiave del servizio, compresi Germania, Brasile e Africa sub-sahariana. L'iniziativa è parte integrante dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario del franchise iniziato con Agente 007 - Licenza di uccidere nel 1962 e fermo per il momento al No Time to Die del 2021, rivelatosi un grande successo di pubblico e critica.

