Italia-Kenya 3-0, Mondiali Volley femminile: 4 su 4 per le Azzurre (Di venerdì 30 settembre 2022) Successo per l’Italia ai danni del Kenya nel quarto match del suo girone dei Mondiali di Volley femminile con un 3-0 abbastanza tranquillo. Anzi a tratti le Azzurre sono apparse anche fin troppo rilassate, ma al punto giusto da non perdere la concentrazione e portare a casa un risultato rotondo e bottino pieno. Adesso si preparano per l’ultima fatica, quella contro l’Olanda che è prevista per domenica. Intanto andiamo rapidamente a ripercorrere il match e vedere tutto quello che è successo in Italia-Kenya. Italia-Kenya 3-0, Azzurre ok e a punteggio pieno (Crediti foto: Federazione Italiana Pallavolo Facebook)Continua alla grande il mondiale delle Azzurre del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Successo per l’ai danni delnel quarto match del suo girone deidicon un 3-0 abbastanza tranquillo. Anzi a tratti lesono apparse anche fin troppo rilassate, ma al punto giusto da non perdere la concentrazione e portare a casa un risultato rotondo e bottino pieno. Adesso si preparano per l’ultima fatica, quella contro l’Olanda che è prevista per domenica. Intanto andiamo rapidamente a ripercorrere il match e vedere tutto quello che è successo in3-0,ok e a punteggio pieno (Crediti foto: Federazionena Pallavolo Facebook)Continua alla grande il mondiale delledel ...

