(Di venerdì 30 settembre 2022)festeggia 185ma non li dimostra. Il gruppo di distribuzione del gas ha colto l'occasione delle celebrazioni nel quartier generale storico di Torino, per fare il punto sul passato e per ...

Affaritaliani : Italgas compie 185 anni e lancia nuova società efficienza Geoside - Pgrecoit : Italgas compie 185 anni, nasce nuovo brand Geoside: Navarra, abbiamo sempre avuto ruolo traino dell'economia Paese - infoitinterno : Italgas: compie 185 anni e rafforza impegno efficienza energetica con brand Geoside - infoitinterno : Italgas compie 185 anni. L’ad Gallo: “Focus su trasformazione digitale rete” - fisco24_info : Italgas compie 185 anni, nasce nuovo brand Geoside: Navarra, abbiamo sempre avuto ruolo traino dell'economia Paese -

Agenzia ANSA

festeggia 185 anni ma non li dimostra. Il gruppo di distribuzione del gas ha colto l'occasione delle celebrazioni nel quartier generale storico di Torino, per fare il punto sul passato e per ...spegne 185 candeline e festeggia a Torino nella sede da poco ristrutturata. "È una storia bicentenaria, iniziata nel 1837 a Torino, 24 anni prima dell'Unità d'Italia.ha sempre avuto un ruolo di traino nello sviluppo economico e sociale del Paese. Vogliamo giocare un ruolo da protagonisti nella transizione energetica in Italia e in Europa", ha sottolineato ... Italgas compie 185 anni, nasce nuovo brand Geoside Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Italgas festeggia 185 anni e rafforza il proprio impegno nel settore dell’efficienza energetica. La società presenta nella sede torinese, in largo regio ...