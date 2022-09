Istat | l' inflazione sfiora il 9 per cento | a pesare sono i beni alimentari

(Di venerdì 30 settembre 2022) Le stime preliminari dell'sull'di settembre segnano un altro aumento che porta il valore ad attestarsi sull'8,9 per. La crescita su base mensile è dello 0,3 per. Ma è il "carrello spesa" a registrare la crescita record dell'11 per, si tratta del valore più alto dal luglio 1983. I numeri evidenziano che a spingere i prezzi hanno contribuito anche i. Nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) - al lordo dei tabacchi - registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente). "È necessario risalire a luglio 1983 - commenta l'istituto - quando i valori registrarono una variazione tendenziale del +12,2%, per trovare una ...

