Investimento pubblico da 15 mln di euro nel Sannio

Napoli – Undi oltre 15 milioni di, a cui è associato un contributo a fondo perduto di 6 milioni di, viene messo in campo nel settore alimentare, grazie al Contratto di sviluppo approvato nei giorni scorsi da Invitalia nell'ambito della procedura dell'Accordo di Programma, che oltre al Mise ed Invitalia vede la partecipazione ed il cofinanziamento anche della Regione Campania. L', si legge in una nota, verrà effettuato nella Zona Industriale di Benevento dalla BO Industries S.r.l., società facente parte del Gruppo Cavaliere, attiva nel settore della produzione dei derivati del latte, in particolare di burro e panna ad uso prevalentemente industriale. Il progetto della BO Industries S.r.l. prevede, entro il 2023, un importante incremento ed efficientamento

