Inter-Skriniar, l'agente è arrivato a Milano: Marotta spera almeno in un rinnovo alla Bremer | Primapagina (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-29 23:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Siamo alla resa dei conti, è finito il tempo delle parole e inizia, finalmente, quello dei fatti. L'Inter e Milan Sriniar sono pronti a incontrarsi per parlare e decidere una volta per tutte di quel contratto in scadenza che turba e inquieta buona parte della tifoseria nerazzurra. Le parti si erano date appuntamento dopo la sosta e oggi l'agente del calciatore è rientrato in Italia, dopo il viaggio di piacere servito a smaltire le scorie post mercato estivo. I tempi sono maturi, ma prima si attenderà il delicato match di campionato contro la Roma e poi, tra lunedì e martedì, in viale della Liberazione sarà tutto pronto per dare il via a una trattativa che si pone lo scopo di essere breve. I TEMPI – Due incontri nel giro di quindici giorni, questo è quanto ...

