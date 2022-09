Inter-Roma è il big match dell'ottava giornata: nerazzurri favoriti a 2,07 (Di venerdì 30 settembre 2022) La pausa per la Nations League è stata piacevole per i tifosi italiani, che tornano a confrontarsi nel weekend per l’ottava giornata... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) La pausa per la Nations League è stata piacevole per i tifosi italiani, che tornano a confrontarsi nel weekend per l’...

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - forzaroma : La Roma in partenza per Milano: domani la sfida con l'Inter - FOTO GALLERY #ASRoma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Dybala, test fisico superato: sarà disponibile per il match contro l'Inter -