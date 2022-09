Inter, Inzaghi cambia assetto in vista della Roma: le ultime (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani si giocherà Inter Roma e Inzaghi potrebbe cambiare la spina dorsale della squadra, un nuovo assetto per lo sprint Domani si giocherà Inter Roma e Inzaghi potrebbe cambiare la spina dorsale della squadra, un nuovo assetto per lo sprint. In difesa ci sarà Acerbi al centro, Asllani al posto di Brozovic e Dzeko come ‘nove’ vista l’assenza di Lukaku. Il nuovo assetto nerazzurro per tornare a vincere e ripartite a grande velocità in vista di questo tour de force di partite tra campionato e Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani si giocheràpotrebbere la spina dorsalesquadra, un nuovoper lo sprint Domani si giocheràpotrebbere la spina dorsalesquadra, un nuovoper lo sprint. In difesa ci sarà Acerbi al centro, Asllani al posto di Brozovic e Dzeko come ‘nove’l’assenza di Lukaku. Il nuovonerazzurro per tornare a vincere e ripartite a grande velocità indi questo tour de force di partite tra campionato e Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

