Instagram, il valore dei big: Cr7 in vetta, un suo post vale 3,5 milioni di dollari (Di venerdì 30 settembre 2022) Stilata la lista dei calciatori più influenti su Instagram, tra quelli che parteciperanno al Mondiale in Qatar del 2022. A porsi in cima è Cristiano Ronaldo, un suo post in media vale sui 3,585 milioni di dollari. Seguono la classifica Messi con oltre 2,6 milioni e Neymar e Mbappè, il cui valore è di circa 1 milione. La classifica si dichiara frutto di una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle prestazioni e alle sponsorizzazioni, tra cui i follower sui social, il coinvolgimento nei contenuti, la crescita della fan base e il valore mediatico equivalente dei contenuti di marca pubblicati da ciascun giocatore. Analizzando un po' di dati si nota come Cristiano Ronaldo nell'ultimo anno abbia registrato una crescita ...

