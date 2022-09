Infortunio Pogba, Allegri ha un piano ben preciso per il suo rientro (Di venerdì 30 settembre 2022) Massimiliano Allegri ha un piano per il rientro di Pogba in campo, il francese sta recuperando dal suo Infortunio Massimiliano Allegri ha un piano per il rientro di Pogba in campo, il francese sta recuperando dal suo Infortunio. L’intenzione del tecnico è quella di convocare Paul per la partita contro l’Empoli del 21 ottobre e averlo dal 1? contro il Benfica nella sfida di ritorno. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Massimilianoha unper ildiin campo, il francese sta recuperando dal suoMassimilianoha unper ildiin campo, il francese sta recuperando dal suo. L’intenzione del tecnico è quella di convocare Paul per la partita contro l’Empoli del 21 ottobre e averlo dal 1? contro il Benfica nella sfida di ritorno. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

