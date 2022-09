Infortunio Miretti, nuovi accertamenti per il centrocampista della Juventus (Di venerdì 30 settembre 2022) In vista della sfida con il Bologna, ci saranno nuovi accertamenti per Fabio Miretti, centrocampista della Juventus In vista della sfida con il Bologna, ci saranno nuovi accertamenti per Fabio Miretti, centrocampista della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff medico vuole valutarlo per capire le sue condizioni dopo esser uscito malconcio dalle partite con l’Italia U21. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) In vistasfida con il Bologna, ci sarannoper FabioIn vistasfida con il Bologna, ci sarannoper Fabio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff medico vuole valutarlo per capire le sue condizioni dopo esser uscito malconcio dalle partite con l’Italia U21. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : L'infortunio di #Miretti non dovrebbe essere preoccupante. Escluse fratture: la caviglia destra si è girata a segui… - DiMarzio : #Juventus, infortunio per #Miretti: le sue condizioni - GoalItalia : Infortunio per Miretti con l'Under 21: trauma alla caviglia destra per il centrocampista della Juve che lascia il r… - junews24com : Infortunio Miretti (Gazzetta): nuovi accertamenti per il centrocampista. ULTIME - junews24com : Infortunio Miretti (Gazzetta): nuovi accertamenti per il centrocampista. ULTIME - -