Influenza | pediatri nelle scuole per ' insegnare' prevenzione ai genitori

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Con l'arrivo dell'autunno si torna parlare die di. Il virusle, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, colpisce in media ogni anno il 9% della popolazione, con picchi del 26% tra i bambini fino a 14 anni, e può in alcuni casi portare a complicanze tali da richiedere il ricovero in ospedale. Da qui l'importanza di prevenire la diffusione del virusle nei più piccoli. Con questo obiettivo nasce la campagna ': prevenire è proteggere': per tutto il mese di ottobre, in 20dell'infanzia e primarie di 10 province italiane, gli esperti della Società italiana dia incontreranno idei bambini tra i 4 e i 10 anni per sensibilizzarli non solo ...