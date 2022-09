Inflazione | Istat | carrello spesa +11 | 1% mai così alta dal 1983

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – A Settembre accelerano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,6% a +11,1%) e quelli dei prodotti adfrequenza d’acquisto (da +7,7% a +8,5%). E’ quanto emerge dalle stime provvisorie diffuse oggi dall’. È necessario risalire a luglio(quando registrarono una variazione tendenziale del +12,2%) per trovare una crescita dei prezzi del “carello della”, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+11,1%), rileva l’a commento dei dati. Questa volta, infatti, non sono i beni energetici a spiegare (se non per le conseguenze che la loro crescitaampia ha innescato) la nuova accelerazione dell’, ma sono soprattutto i beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) seguiti ...