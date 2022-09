Inflazione: a settembre +8,9 per cento ed alimentari +11,1 per cento Mai così negli ultimi trentanove anni (Di venerdì 30 settembre 2022) Prezzi dei generi alimentari aumentati a settembre su base tendenziale annua dell’11 per cento. Secondo l’Istat, per risalire a livelli di aumento del genere, bisogna risalire a luglio 1983. Gli alimentari spingono a +8,9 per cento il tasso d’Inflazione in Italia a settembre. L'articolo Inflazione: a settembre +8,9 per cento ed alimentari +11,1 per cento <small class="subtitle">Mai così negli ultimi trentanove anni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 settembre 2022) Prezzi dei generiaumentati asu base tendenziale annua dell’11 per. Secondo l’Istat, per risalire a livelli di aumento del genere, bisogna risalire a luglio 1983. Glispingono a +8,9 peril tasso d’in Italia a. L'articolo: a+8,9 pered+11,1 per Mai proviene da Noi Notizie..

