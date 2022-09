Incendi: 1.102 richieste flotta Stato in estate, anomalia Nord (Di venerdì 30 settembre 2022) La campagna estiva 2022 contro gli Incendi boschivi si è conclusa con 1.102 richieste di concorso aereo trasmesse al Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione Civile. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) La campagna estiva 2022 contro gliboschivi si è conclusa con 1.102di concorso aereo trasmesse al Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione Civile. Un ...

iconanews : Incendi: 1.102 richieste flotta Stato in estate, anomalia Nord - RobertaFazio7 : RT @DPCgov: #30settembre Conclusa la campagna estiva AIB: 1.102 le richieste di concorso aereo. In aumento i roghi estivi al Nord. I canada… - AllertApc : RT @DPCgov: #30settembre Conclusa la campagna estiva AIB: 1.102 le richieste di concorso aereo. In aumento i roghi estivi al Nord. I canada… - Wildpinkdaisy : RT @DPCgov: #30settembre Conclusa la campagna estiva AIB: 1.102 le richieste di concorso aereo. In aumento i roghi estivi al Nord. I canada… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: #30settembre Conclusa la campagna estiva AIB: 1.102 le richieste di concorso aereo. In aumento i roghi estivi al Nord. I canada… -