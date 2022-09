In Serie A è scomparso il dribbling, Kvaratskhelia uno degli ultimi panda (Di venerdì 30 settembre 2022) Su Libero un’interessante analisi sulla scomparsa del dribbling in Serie A: La Serie A ha la peggior media dei dribbling dei cinque principali campionati europei: se ne provano 13.1 a giornata, meno di Liga (13.5), Premier (13.6), Bundesliga (14.4) e Ligue 1 (15.8). Solo Roma(prima in A con 134 tentativi), Napoli (128), Torino (122), Milan (120) e Udinese (116) sono sopra la media complessiva europea dei dribbling tentati. La Juventus e l’Inter sono 85esima e 95esima in Europa e, in A, solo la Cremonese tenta meno duelli rispetto a loro. La Serie A è un contesto sterile, privo di duelli, per questo meno ritmico rispetto ad altri campionati. Ed ecco perché si parla di Napoli e Milan quando si citano le squadre italiane più europee: Spalletti e Pioli puntano a sovraccaricare un lato del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Su Libero un’interessante analisi sulla scomparsa delinA: LaA ha la peggior media deidei cinque principali campionati europei: se ne provano 13.1 a giornata, meno di Liga (13.5), Premier (13.6), Bundesliga (14.4) e Ligue 1 (15.8). Solo Roma(prima in A con 134 tentativi), Napoli (128), Torino (122), Milan (120) e Udinese (116) sono sopra la media complessiva europea deitentati. La Juventus e l’Inter sono 85esima e 95esima in Europa e, in A, solo la Cremonese tenta meno duelli rispetto a loro. LaA è un contesto sterile, privo di duelli, per questo meno ritmico rispetto ad altri campionati. Ed ecco perché si parla di Napoli e Milan quando si citano le squadre italiane più europee: Spalletti e Pioli puntano a sovraccaricare un lato del ...

