In Piemonte Fratelli d’Italia stanzia 400mila euro per le associazioni pro-vita (Di venerdì 30 settembre 2022) La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, vincitrice indiscussa delle scorse elezioni, ha più volte ribadito la sua posizione sull’aborto affermando di non essere intenzionata a modificare la legge 194 ma di voler semplicemente offrire alle donne, specie a quelle in difficoltà economica, “maggiori opzioni”. E, in questo senso, ha fatto molto discutere un provvedimento dal nome “vita Nascente” pronto per essere deliberato dalla Regione Piemonte, che prevede lo stanziamento di ben 400mila euro alle cosiddette associazioni pro vita, le cui posizioni sull’interruzione di gravidanza sono di certo ben note. Nello specifico, si tratta di una delibera sui criteri di assegnazione di finanziamenti volti a sostenere progetti di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) La leader diGiorgia Meloni, vincitrice indiscussa delle scorse elezioni, ha più volte ribadito la sua posizione sull’aborto affermando di non essere intenzionata a modificare la legge 194 ma di voler semplicemente offrire alle donne, specie a quelle in difficoltà economica, “maggiori opzioni”. E, in questo senso, ha fatto molto discutere un provvedimento dal nome “Nascente” pronto per essere deliberato dalla Regione, che prevede lomento di benalle cosiddettepro, le cui posizioni sull’interruzione di gravidanza sono di certo ben note. Nello specifico, si tratta di una delibera sui criteri di assegnazione di finanziamenti volti a sostenere progetti di ...

ladyrosmarino : RT @neXtquotidiano: Strano modo di tutelare la 194 In #Piemonte Fratelli d’Italia stanzia #400mila euro per le associazioni #provita http… - FaRitardo1 : RT @neXtquotidiano: Strano modo di tutelare la 194 In #Piemonte Fratelli d’Italia stanzia #400mila euro per le associazioni #provita http… - neXtquotidiano : Strano modo di tutelare la 194 In #Piemonte Fratelli d’Italia stanzia #400mila euro per le associazioni #provita - SAntiogu : RT @SAntiogu: mio fratellino Enrico nato nel Novembre 1968, su soggetto alla crudelta' dell'Anemia Mediterranea. Quasi mai visse a casa,in… - SAntiogu : mio fratellino Enrico nato nel Novembre 1968, su soggetto alla crudelta' dell'Anemia Mediterranea. Quasi mai visse… -