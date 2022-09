“In Emilia-Romagna, la pillola abortiva sarà distribuita nei consultori pubblici”, l’annuncio di Bonaccini | VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Fino a oggi, la Ru486 in Emilia-Romagna (ma anche in altre Regioni) era disponibile solamente all’interno delle strutture sanitarie. Dalla prossima settimana, invece, sarà distribuita – gradualmente, prima di coinvolgere tutti i territori – anche nei consultori pubblici. Ad annunciare la svolta è stato Stefano Bonaccini che, come già detto più volte in passato, con questa mossa ha – di fatto – applicato integralmente tutte le norme in essere sul diritto delle donne di procedere all’interruzione di gravidanza. Bonaccini annuncia la distribuzione della RU486 nei consultori l’annuncio è arrivato nel corso del suo intervento a “Otto e Mezzo”, su La7. Ospite di Lilli Gruber, il Presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Fino a oggi, la Ru486 in(ma anche in altre Regioni) era disponibile solamente all’interno delle strutture sanitarie. Dalla prossima settimana, invece,– gradualmente, prima di coinvolgere tutti i territori – anche nei. Ad annunciare la svolta è stato Stefanoche, come già detto più volte in passato, con questa mossa ha – di fatto – applicato integralmente tutte le norme in essere sul diritto delle donne di procedere all’interruzione di gravidanza.annuncia la distribuzione della RU486 neiè arrivato nel corso del suo intervento a “Otto e Mezzo”, su La7. Ospite di Lilli Gruber, il Presidente ...

